Виктория Скрипаль: Дядя, звони бабушке раз в две недели!

Племянница британского шпиона Сергея Скрипаля Виктория уже год пытается добиться от британских властей разрешения для встречи с дядей и двоюродной сестрой. Но кроме единственного разговора по мобильному телефону ей так и не удалось ничего получить.

- Мы были готовы выполнить все требования британской стороны, лишь бы увидеться с Сергеем Викторовичем и Юлей. Но нам было отказано. На каком основании? Сергей Викторович сам передал мне право опекать его маму. А теперь я не могу проведать своих родственников?! - возмущается в разговоре с «КП» Виктория Скрипаль. - На каком основании британцы удерживают в каком-то бункере их? Юля - российская гражданка, у нее есть только российский паспорт. Она не просила политического убежища в Британии! Мы общались с Юлией в июле. Думали, что она позвонит нам на Новый год, но нет. Во всяком случае, если мы ей набираем на тот номер, с которого она звонила, все вызовы сбрасываются, СМС не читаются. Видимо, дано задание — отдалиться от семьи. Раньше Сергей Викторович раз в две недели звонил своей матери. Сейчас я прошу его только об этом — звонить ей по-прежнему. Мне больше ничего не нужно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ответит ли Лондон за Скрипалей?

После отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери прошел уже целый год. Но за это время вопросов по делу меньше не стало. Британцы гнут свою линию, обвиняя во всем Москву, Москва стоит на своем, отрицая причастность к отравлению. Посольство России в Великобритании опубликовало 50-страничный доклад на английском языке «Солсбери: Вопросы без ответов», где представило свой взгляд на дело Скрипалей.

Российские дипломаты подробно рассмотрели хронологию расследования, начиная с 5 марта 2018 года и вплоть до 21 января 2019 года. Не забыли представители посольства напомнить, что в деле Скрипалей уж больно много таинственных нестыковок, данные полицейских докладов разнятся, а британские СМИ путаются в трактовках преступления.

- Никогда не объяснялось, как Скрипали могли потерять сознание одновременно через несколько часов после контакта с нервно-паралитическим веществом, несмотря на то, что они являются людьми разного возраста, пола и телосложения, - говорится в докладе.

Но даже эти недоразумения и отсутствие прямых доказательств не помешали британским властям добиться ухудшения отношений с Россией и подтолкнуть страны Европы на массовую высылку российских дипломатов.

В годовщину "дела Скрипалей" российские дипломаты опубликовали доклад о покушении на британского шпиона и его дочьФото: GLOBAL LOOK PRESS

Вызывает интерес и то самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипали. Несмотря на неоднократные попытки Москвы доказать, что производство так называемого боевого отравляющего вещества «Новичок» в России прекратилось еще в 1992 году, а уничтожение его запасов проходило под контролем Организации по запрещению химоружия и завершилось в 2017 году, не были услышаны Лондоном.

- Непонятно, почему Великобритания не поднимала этот вопрос в 2017 году, если у нее были данные, что Россия производит военные химические агенты в нарушение своих обязательств. Также неясно, какой информацией обладает Великобритания и как она пришла к выводу относительно цели предполагаемого производства, - отмечается в докладе, опубликованном на сайте российского посольства. - Британские официальные лица утверждают, что Госдума приняла закон, который позволяет осуществлять убийства "экстремистов" за рубежом. Это откровенная ложь. В России такого закона нет.

Не забыли российские дипломаты и о домашних питомцах Сергея Скрипаля — двух морских свинках и черном персидском коте. Ветеринаров в течение нескольких дней не пускали в дом под предлогом распыленного нервно-паралитического вещества. Но морские свинки умерли не отравления, а от обезвоживания. А кота было решено усыпить по необъяснимым причинам.

В конце доклада посольство привело 57 вопросов, которые были направлены российскими дипломатами британским властям, но так и остались без ответа.

После отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери прошел уже целый годФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Почему власти проигнорировали запрос племянницы Скрипаля о состоянии здоровья ее дяди? Почему России отказано в консульском доступе к российским гражданам? Какие антидоты были назначены госпоже Скрипаль? На каких основаниях Франция участвует в расследовании этого дела? Обладает ли Великобритания эталонными образцами ядовитого вещества, которого британские власти идентифицировали как «Новичок»?

Накануне годовщины отравления Сергея и Юлии Скрипаль британское издание Mail on Sunday пошло дальше всех и обвинило российского посла в Великобритании Александра Яковенко в шпионаже. В материале говорилось, что Яковенко был советским шпионом и за это был выслан их США во время чистки агентов в 80-х годах.

Российский посол назвал это заявление клеветой и потребовал извинений. Но пока они так и не последовали.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Никакого отравления не было»

- Сомнений нет, что провокацию с отравлением Скрипалей провела британская разведка МИ-6 при участии американских спецслужб. Если бы было как-то иначе, то британцы допустили бы российских специалистов к расследованию, но это не было сделано. Поэтому возникает вопрос: а была ли черная кошка в черной комнате, о которой так рьяно говорят на Западе? Складывается ощущение, что никакого отравления в Солсбери не было. Как доказывали наши специалисты, отравление нервно-паралитическим веществом приводит к 100% летальному исходу. Но Скрипали выжили, Юлия сделала в мае официальное заявление, - сказал «КП» директор Института стратегического планирования Александр Гусев. - Почему власти Британии пошли на эту провокацию? Некоторые западные аналитики утверждали, что это было связано с президентскими выборами в РФ. Но думаю это не так. Это было связано с усилением давления на Россию в связи с событиями на Украине и Донбассе, санкционной политикой, боевыми действиями в Сирии. Мировому сообществу нужно сделать так, чтобы Россия была виновата во всем. И если не было бы Скрипалей, нашли бы кого-то другого. Запад уже пять лет ведет информационную войну против нашей страны под лозунгом - «Россия — агрессор». Россию нужно представлять, как страну-изгоя, как Иран и КНДР. Собак будут спускать и дальше, и к этому нужно быть готовым.

МНЕНИЕ

Трюк «дохлый кот»: Мария Захарова о «деле Скрипалей»

Официальный представитель МИД РФ - о грязной подоплёке самой громкой антироссийской провокации современности (подробности)

ИНТЕРВЬЮ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей»

К годовщине провокации в Солсбери российский дипломат рассказала «Комсомольской правде» об информационной войне Вашингтона и Лондона, а также об истоках своего конфликта с Чубайсом (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Год делу Скрипалей: экс-шпион может сам раздувать вокруг России истерию

"КП" попросила экспертов, так или иначе связанных с Англией, поделиться своими наблюдениями и версиями год спустя (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

За два года до «отравления Скрипалей» британская военная разведка наняла специалиста по химоружию

Хакеры слили в сеть новую порцию деликатных материалов о работе западной пропаганды (подробности)