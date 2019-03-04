Трюк «дохлый кот»: Мария Захарова о «деле Скрипалей»

4 марта 2018 года неизвестно кто отравил в английском городе Солсбери проживавшего там международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией. Ещё четыре месяца спустя англичанка Дона Стёрджесс, гуляя по городку, нашла в лесопарке выброшенный кем-то флакончик духов с «ядом Скрипаля»; ничего не подозревая, подушилась — и вскоре скончалась в больнице. Скрипали же, как утверждает Лондон, живы, но где они — не знает никто. В обеих трагедиях британцы огульно обвинили Россию, выслали вместе с другими странами Запада свыше 150 наших дипломатов и с тех пор без устали поливают грязью Москву, припоминая «химатаку в Солсбери». Но у «драмы Скрипалей» есть и неприятная для её режиссёров изнанка. Об этом — в колонке официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

О судьбе Сергея Скрипаля и его дочери Юлии ничего не известноФото: GLOBAL LOOK PRESS

Ровно год назад в Солсбери имел место исторический инцидент. Трудно описать случившееся другим словом: обстоятельства произошедшего так до конца и не установлены, но произведенный эффект оказался поистине сокрушительным. Материализованный в декорациях британской провинции незамысловатый сюжет из дешевого шпионского боевика с якобы попыткой устранения бывшего шпиона (Сергея Скрипаля вместе с дочерью) его же бывшими хозяевами — поставил под удар ни много ни мало современный миропорядок, включая основополагающие нормы международного права.

Что мы видим сегодня? С одной стороны — комедию абсурда как неизменный фон «расследования» британских властей. C другой — глубокую ползущую эрозию базовых международных механизмов по контролю за химическим оружием, остающихся неотъемлемым фактором международной стабильности и безопасности.

Налицо и трагические последствия. Один человек погиб (хотя обстоятельства и этой смерти до сих пор окутаны тайной), о судьбе двоих граждан России — самого Скрипаля и его дочери Юлии — ничего не известно.

Многократные предложения российской стороны о конструктивном сотрудничестве в расследовании произошедшего — правительство британского премьера Терезы Мэй проигнорировало, сделав ставку на агрессивную, выходящую за рамки приличий, риторику, изобилующую безосновательными обвинениями. Достойным сопровождением такого политического курса стала и хамская медийная кампания, насыщенная беззастенчивым тиражированием фейковых новостей.

Дона Стёрджесс, гуляя по городку, нашла в лесопарке выброшенный кем-то флакончик духов с «ядом Скрипаля»Фото: REUTERS

Что же случилось в Солсбери 4 марта 2018 года? Внятных разъяснений с британской стороны спустя год так и не прозвучало. А вот ответ на вопрос «зачем всё это нужно?» теперь очевиден.

В русском языке есть выражение «спасительная соломинка». Это символ последней надежды в безвыходном положении — нечто случайное, незапланированное, некое спонтанное чудодейственное провидение. За нее хватаются, не задумываясь о последствиях. Вполне применимо это выражение и в международной политике — крайне трудных и внешне безвыходных ситуаций в ней хватает. И каждое государство ищет свою «спасительную соломинку». В англосаксонском политическом дискурсе, например, у этого понятия оказалось куда менее поэтичное обозначение — «дохлый кот».

Ирония судьбы в том, что эту неблагозвучную идиому в современный британский политический лексикон ввел, позаимствовав его из австралийского, не кто иной, как один из наиболее ярых обвинителей нашей страны в солсберийской истории — теперь уже бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Похоже, он и сам не рассчитывал проговориться, но за пару лет до будущей аферы предметно изложил стратегию консервативного правительства.

Еще в бытность мэром Лондона в 2013 году в авторском эссе для газеты «Телеграф» он в свойственной ему эмоциональной манере «вскрыл» нечестные, по его мнению, «диалектические приемы», используемые Евросоюзом в спорах с Лондоном:

«Предположим, Вы уступаете в споре. Все факты против вас, и, чем больше окружающие погружаются в суть происходящего, тем хуже это для вас и для вашего положения. Лучшее, что вы можете сделать в данных обстоятельствах, — применить трюк, который бывалый мастер описал бы как «швырнуть на стол дохлого кота». Все потому, что у дохлого кота на обеденном столе есть абсолютно очевидный эффект. Я не имею в виду испуг, тревогу и отвращение, которую почувствуют окружающие. Это и так понятно, но к делу отношения не имеет. Главное, как утверждает мой австралийский товарищ, все вокруг заорут: «На столе же дохлый кот!» Другими словами, они заговорят о мертвой кошке — о том, о чем вам хочется, чтобы они говорили, — и забросят разговоры о том, что создает вам такую головную боль...»

Брекзит (выход Британии из ЕС, который тянется уже третий год) — «головная боль» правительства Терезы МэйФото: GLOBAL LOOK PRESS

Не нужно быть Шерлоком Холмсом, гением дедукции, чтобы провести элементарные параллели:

1. Брекзит (выход Британии из ЕС, который тянется уже третий год) — тот самый спор, «головная боль» правительства Терезы Мэй;

2. Население страны все больше погружается в суть споров между Брюсселем и Лондоном, делая собственные выводы об эффективности работы действующего кабинета министров. Тучи сгущаются;

3. Инцидент в Солсбери — это трюк, «дохлый кот», швыряя которого в информационное поле, британские власти рассчитывают, как минимум, переключить внимание собственных граждан с неприятных для себя тем, консолидировать нацию перед лицом «зловещей российской угрозы».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694914" frameborder="0"></iframe> Эксклюзивное интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.

ИНТЕРВЬЮ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей»

К годовщине провокации в Солсбери российский дипломат рассказала «Комсомольской правде» об информационной войне Вашингтона и Лондона, а также об истоках своего конфликта с Чубайсом (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Год делу Скрипалей: экс-шпион может сам раздувать вокруг России истерию

"КП" попросила экспертов, так или иначе связанных с Англией, поделиться своими наблюдениями и версиями год спустя (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

За два года до «отравления Скрипалей» британская военная разведка наняла специалиста по химоружию

Хакеры слили в сеть новую порцию деликатных материалов о работе западной пропаганды (подробности)

«Дело Скрипалей» - это часть операции «Паранойя»

К годовщине «отравления в Солсбери» историк спецслужб выдвинул свою версию событий (подробности)