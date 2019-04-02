В Китае на поминках взорвался газовый баллон, пострадали 66 человек

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-02T10:09:29+03:00

Люди сидели за столиками на узкой улочке, когда произошел взрыв [видео]

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В китайском городе Бачжоу провинции Хэбэй на севере КНР во время поминок взорвался газовый баллон, в результате пострадали 66 человек. Об этом утром 2 апреля сообщили китайские СМИ.

ЧП случилось в воскресенье, 31 марта, когда люди после похорон по традиции собрались на поминальный обед за столиками, установленными на узкой улочке. Еду на газовой плите готовили тут же, на улице. Отмечается, что когда раздался взрыв, участники трапезы в панике бросились бежать, многие упали под ноги толпе и получили травмы в давке.

В местной администрации рассказали, что все пострадавшие находятся в больницах и получают необходимую медицинскую помощь, передает Центральное телевидение Китая.

Начато расследование произошедшего, полиция уже задержала двух человек, организовывавших церемонию прощания с усопшим. По версии следствия, ЧП случилось из-за несоблюдения правил безопасности при использовании газовых приборов.

Последствия взрыва газового баллона на поминках в Китае.ЧП случилось в городе Бачжоу провинции Хэбэй

ИСТОЧНИК KP.RU