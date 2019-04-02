2019-04-02T11:44:28+03:00
Общество

Мужчинам хотят разрешить забирать фамилию у бывших жен

Инициативу уже назвали бессмысленной и ущемляющей права женщин
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Инициативу уже назвали бессмысленной и ущемляющей права женщинИнициативу уже назвали бессмысленной и ущемляющей права женщинФото: Евгения ГУСЕВА
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Депутат Ленинградской области Владимир Петров предложил дать мужчинам право при желании забирать свою фамилию у бывших жен. Представитель законодательного собрания утверждает, что многих мужчин не устраивает, что экс-жены оставляют себе их фамилии после развода.

В обращении к министру юстиции России Александру Коновалову депутат предложил прописать в Семейном Кодексе алгоритм, с помощью которого бывшие супруги смогли бы договариваться о дальнейшем использовании некогда общей фамилии в юридических рамках. Если к компромиссу прийти не удалось, то человека, давшего свою фамилию, предлагается наделить правом "забрать" ее обратно.

- Порой, наличие этой фамилии у бывшей жены может стать предлогом для скандалов или манипуляций и других неприятных вещей, с которыми может столкнуться экс-супруг, - пояснил "Комсомольской правде - Санкт-Петербург" Владимир Петров.

Однако эксперты уже назвали неоднозначные поправки бессмысленными, поскольку в соответствии с Гражданским Кодексом РФ возможно взять себе любые фамилию, имя и отчество, "Скорее всего это первоапрельская шутка. У нас депутат Владимир Петров отличается шутливым нравом"- приводят Известия комментарий эксперта. Ввести подобный закон не получилось бы в любом случае - проект прямо нарушает право человека на имя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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