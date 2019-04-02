2019-04-02T12:40:40+03:00
Общество

Россияне стали жаловаться на укусы клещей

Насекомые проснулись после зимы и активно нападают на людей
Елена АКИМОВА
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Клещи проснулись после весны. Пока еще обработка от насекомых не началасьКлещи проснулись после весны. Пока еще обработка от насекомых не началасьФото: Алексей БУЛАТОВ
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С приходом весны появляется еще одна проблема – активизируются клещи. За помощью к медикам уже обратились несколько десятков человек. Основная масса пострадавших в Центральном регионе и на Дальнем Востоке. Укусы не привели к заболеваниям, но каждый обнаруженный клещ оказался носителем болезни Лайма, которая в отдельных тяжелых случаях способна сделать человека инвалидом.

Специалисты отмечают, что пока еще насекомые пассивные, но как только воздух прогреется до +5 C° и выше, то кровососущие активизируются.

Спасти от насекомых могут прививки. Полноценный иммунитет вырабатывается через две недели после второй вакцинации. Это поможет организму справиться в случае укуса клеща, пишет Утро.ру.

Любой выход на природу с апреля по октябрь без соблюдения мер защиты от клеща – тоже экстрим.

Маленькое членистоногое несет в себе смертельную угрозу – в прямом смысле слова. Инфекционный агент, который живет в клеще, может попасть при укусе в организм человека. Клещевая инфекция может привести к тяжелой инвалидности и даже смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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