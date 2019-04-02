2019-04-02T13:46:32+03:00
Общество

Российские пограничники задержали браконьеров, ловивших краба в Японском море

Пограничное управление ФСБ сообщило, что общий ущерб от незаконного промысла составил более 2 млн рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Незаконно ловившие крабов браконьеры задержаны в Японском мореНезаконно ловившие крабов браконьеры задержаны в Японском мореФото: Нигина БЕРОЕВА
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Браконьеры, занимающиеся незаконной добычей краба в российских водах Японского моря, были задержаны пограничным управлением Федеральной службы безопасности России и 22 члена экипажа были доставлены в Находку. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержано иностранное судно, осуществлявшее незаконную добычу краба-стригуна красного в российских водах Японского моря», - говорится в сообщении.

В ФСБ также отметили, что общий ущерб составил более 2 млн рублей.

Как отмечают в ЦОД, капитан корабля пытался укрыться от преследования, поэтому пограничное управление приняло решение высадить вертолеты на борт судна. Экипаж, который составлял 22 человек, был доставлен в порт Находки. Более того, на борту корабля находилось 3195 живых крабов, которых пограничное управление ФСБ выпустили в море.

Напомним, 30 января в исключительной экономической зоне России в Японском море правоохранители задержали судно с 7,5 тонн живого краба. Ущерб от незаконного промысла тогда оценили в 39 млн рублей.

Пограничники десантировались с вертолета на норвежский траулер без парашютов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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