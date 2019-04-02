В Минобороны заявили, что в академии в Петербурге взорвался "безоболочный предмет"
В Военно-космической академии Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв "безоболочного предмета". Об этом заявили в министерстве обороны РФ.
"2 апреля около 13 часов 30 минут в Санкт-Петербурге в одном из служебных помещений административного здания военно-космической академии имени А. Ф. Можайского произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета", - говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во вторник, 2 апреля, на территории академии Можайского произошел взрыв. В результате пострадали четыре человека. Отмечалось, что у троих из них легкие травмы, у одного - тяжелая. Также поступали сообщения о том, что десять человек оказались заблокированы в здании после того, как из-за взрыва обрушился лестничный пролет.
По данным военного ведомства, жизням пострадавших ничего не угрожает. Следите за трансляцией на нашем сайте.
Видео с места взрыва в Санкт-Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU