В Минобороны заявили, что в академии в Петербурге взорвался "безоболочный предмет"

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-02T15:26:05+03:00

Первое фото с места взрыва в Военно-космической академии в Петербурге.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали четыре человека [видео]

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В Военно-космической академии Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв "безоболочного предмета". Об этом заявили в министерстве обороны РФ.

"2 апреля около 13 часов 30 минут в Санкт-Петербурге в одном из служебных помещений административного здания военно-космической академии имени А. Ф. Можайского произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета", - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во вторник, 2 апреля, на территории академии Можайского произошел взрыв. В результате пострадали четыре человека. Отмечалось, что у троих из них легкие травмы, у одного - тяжелая. Также поступали сообщения о том, что десять человек оказались заблокированы в здании после того, как из-за взрыва обрушился лестничный пролет.

По данным военного ведомства, жизням пострадавших ничего не угрожает. Следите за трансляцией на нашем сайте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700787" frameborder="0"></iframe> Видео с места взрыва в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU