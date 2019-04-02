В России увеличилось число уголовных дел по факту врачебных ошибок

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-02T16:13:02+03:00

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В Следственный комитет за минувший год поступило около 6,6 тысяч обращений в связи с некачественным оказанием медицинской помощи и врачебными ошибками. Такая цифра на 9,5% выше показателей, которые были в позапрошлом году. Также увеличилось и количество уголовных дел, открытых по данным фактам.

«Число уголовных дел, возбужденных по факту жалоб и обращений, превысило 2,2 тысячи - это примерно на 24% больше, чем в 2017 году», - цитирует RT сообщение ведомства. Почти десятая часть возбужденных дел доходит до суда.

Следственным комитетом установлено, что преступления по неосторожности в 27% случаев совершаются врачами-хирургами, 17% - акушерами-гинекологами и 13% - анестезиологами-реаниматологами. Чаще всего это врачи – мужчины.

Кроме этого, чаще врачебные ошибки допускают в городских бюджетных медицинских учреждениях, чем в сельской местности и коммерческих структурах. Их причинами, как уточнили в ведомстве, чаще всего является неправильный диагноз и обследование, проведенное с нарушениями.

Как ранее писал сайт kp.ru, терапевт и невролог одной из больниц города Зимы в Иркутской области предстанут перед судом из-за халатности, которая привела к гибели пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU