Глава ВЦИОМ Валерий Федоров: Россияне стали меньше пить из-за всеобщей автомобилизации

СЕГОДНЯ 18:20 2019-04-02T17:59:33+03:00

В эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» ведущие и гость рассуждают о том, что россияне думают о безопасности на дорогах [видео]

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В последние десять лет россияне стали меньше пить, и во многом это связано с большим распространением автомобилей в нашей стране. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда».

Ведущие программы - президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре и Антон Челышев подняли вопрос нетрезвых водителей и изменения культуры питья в последнее время.

"[Россияне] не просто стали по-другому пить, а реально стали меньше пить, и это напрямую связано с автомобилизацией. Сегодня автомобиль, а то и не один, есть в каждой второй семье. В Советском Союзе это было невозможно. Как известно, у нас даже дороги строились в расчете на совершенно иное количество личного транспорта. По ним должен был, прежде всего, ездить общественный транспорт. И культура питья, которая была, она вообще игнорировала вот фактор автомобилизации. Сейчас скорее нормально иметь машину, нежели не иметь. Раньше было наоборот. Ну, а если ты водишь машину, или возишь кого-то, то ты вступаешь в область значительных рисков, не только для себя, но и для окружающих", - сказал Федоров.

Он также рассказал о том, что россияне думают о дорогах, тех, кто их, строит, и тех, кто по ним ездит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700813" frameborder="0"></iframe> Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров: Россияне стали меньше пить из-за всеобщей автомобилизации.Программа «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда». Ведущие: Антон Челышев и Наталья Агре.

ИСТОЧНИК KP.RU