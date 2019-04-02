Глава ВЦИОМ Валерий Федоров: Россияне стали меньше пить из-за всеобщей автомобилизации
В последние десять лет россияне стали меньше пить, и во многом это связано с большим распространением автомобилей в нашей стране. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда».
Ведущие программы - президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре и Антон Челышев подняли вопрос нетрезвых водителей и изменения культуры питья в последнее время.
"[Россияне] не просто стали по-другому пить, а реально стали меньше пить, и это напрямую связано с автомобилизацией. Сегодня автомобиль, а то и не один, есть в каждой второй семье. В Советском Союзе это было невозможно. Как известно, у нас даже дороги строились в расчете на совершенно иное количество личного транспорта. По ним должен был, прежде всего, ездить общественный транспорт. И культура питья, которая была, она вообще игнорировала вот фактор автомобилизации. Сейчас скорее нормально иметь машину, нежели не иметь. Раньше было наоборот. Ну, а если ты водишь машину, или возишь кого-то, то ты вступаешь в область значительных рисков, не только для себя, но и для окружающих", - сказал Федоров.
Он также рассказал о том, что россияне думают о дорогах, тех, кто их, строит, и тех, кто по ним ездит.
Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров: Россияне стали меньше пить из-за всеобщей автомобилизации.Программа «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда». Ведущие: Антон Челышев и Наталья Агре.
ИСТОЧНИК KP.RU