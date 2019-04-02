Рогозин: США закупают у России ракетные двигатели, несмотря на санкции

СЕГОДНЯ 22:28 2019-04-02T22:32:13+03:00

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Соединенные Штаты закупают у России ракетные двигатели, несмотря на санкции в отношении РФ. Говоря о предприятиях космической отрасли, он отметил, что некоторые из них занимают лидирующие позиции в мире.

"Какие-то предприятия у нас на высоте, и не просто конкурентоспособны, а первые в мире. Например, ракетное двигателестроение. Не лишним будет напомнить, что до сих пор, несмотря на нарастающие санкции против нашей страны и обрезание возможностей нашей страны по высокотехнологичному экспорту, сами американцы закупают у нас ракетные двигатели. Это и РД-180 для ракет-носителей Atlas, и для ракет Antares это РД-181. Есть и другие виды услуг, которыми американцы пользуются. В том числе наш пилотируемый корабль", - сказал Рогозин на радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что уровень надежности российской двигателестроительной отрасли является очень высоким.

"85 успешных пусков ракет Atlas - это очень достойная статистика для ракетных двигателей России", - отметил глава госкорпорации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700860" frameborder="0"></iframe> Рогозин: Несмотря на санкции, американцы закупают у нас ракетные двигатели.Андрей Минаев

ИСТОЧНИК KP.RU