Рогозин назвал рабочие отношения Роскосмоса с НАСА великолепными

СЕГОДНЯ 23:21 2019-04-02T23:21:41+03:00

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что сейчас обсуждается вопрос возможной автономизации российского сегмента МКС.

«Но мои переговоры с руководством НАСА говорят о том, что в НАСА не хотели бы прекращения работы с нами. Да, там есть определенное политическое давление, доходит до русофобских истерик. То они не хотят двигатели наши покупать, хотя испытывают в них огромную зависимость, то не хотят летать на наших кораблях, то «не садитесь на нашей поляне» - в общем, это какой-то идиотизм», - сказал он.

Руководитель госкорпорации подчеркнул, что «люди, которые профессионально занимаются космосом, они прекрасно понимают потребность друг в друге».

«И я сам являюсь горячим сторонником международного сотрудничества, в том числе с американцами. Поскольку страна большая, высокотехнологичная, и они для нас могли бы быть хорошими партнерами. Тем более, что отношения личные и профессиональные на рабочем уровне между Роскосмосом и НАСА великолепные. И кстати американцы то же самое говорят. Мы заинтересованы в том, чтобы не быть в космосе в одиночестве. Мало ли что может произойти», - добавил глава «Роскосмоса»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700864" frameborder="0"></iframe> Рогозин: В космосе нет места политике.Андрей Минаев

ИСТОЧНИК KP.RU