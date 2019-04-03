Трамп: «Мы поладим с Россией. Я действительно так считаю»

СЕГОДНЯ 00:34 2019-04-03T00:42:30+03:00

Об этом президент США заявил на встрече с генсеком НАТО в Белом доме

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Президент США Дональд Трамп во вторник, 2 апреля, в очередной раз заявил, что он не отказывается от идеи улучшить отношения с Россией.

«Надеюсь, что она не будет угрозой безопасности. Надеюсь, что у нас будут хорошие отношения с Россией, а также, кстати говоря, с Китаем и всеми остальными», - сказал американский лидер на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме.

Трамп заверил своего собеседника в том, что высоко ценит существование Североатлантического альянса, заодно подтвердив, что твердо намерен добиться от союзников, чтобы они продолжили увеличивать свои расходы на оборону. Не преминул и похвастаться: дескать, с тех пор, как он стал президентом, НАТО «получает» гораздо больше денег.

Со своей стороны, Йенс Столтенберг отметил, что «союзники вкладывают больше средств, и это дает новые силы и средства», необходимые для поддержания «пользующегося доверием потенциала сдерживания».

«Однако я считаю, что мы поладим с Россией. Я действительно так считаю», - цитирует ТАСС ответ Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU