Трамп: «Мы поладим с Россией. Я действительно так считаю»
Президент США Дональд Трамп во вторник, 2 апреля, в очередной раз заявил, что он не отказывается от идеи улучшить отношения с Россией.
«Надеюсь, что она не будет угрозой безопасности. Надеюсь, что у нас будут хорошие отношения с Россией, а также, кстати говоря, с Китаем и всеми остальными», - сказал американский лидер на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме.
Трамп заверил своего собеседника в том, что высоко ценит существование Североатлантического альянса, заодно подтвердив, что твердо намерен добиться от союзников, чтобы они продолжили увеличивать свои расходы на оборону. Не преминул и похвастаться: дескать, с тех пор, как он стал президентом, НАТО «получает» гораздо больше денег.
Со своей стороны, Йенс Столтенберг отметил, что «союзники вкладывают больше средств, и это дает новые силы и средства», необходимые для поддержания «пользующегося доверием потенциала сдерживания».
«Однако я считаю, что мы поладим с Россией. Я действительно так считаю», - цитирует ТАСС ответ Трампа.
ИСТОЧНИК KP.RU