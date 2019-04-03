Постпред США при НАТО: Альянс намерен гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

СЕГОДНЯ 03:06 2019-04-03T03:24:07+03:00

Для этого, по словам Кей Бейли Хатчисон, военный блок отправит в Черное море свои корабли

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Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив, отправив в Черное море свои корабли.

По ее словам, с 3 апреля в Вашингтоне начнется двухдневное совещание министров иностранных дел стран НАТО, на котором главы МИД, как ожидается, одобрят пакет мер, направленных на усиление безопасности в черноморском регионе.

«Речь идет о пакете, который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море», - сказала постпред США.

По ее мнению, выработанные НАТО шаги «чрезвычайно важны» для соседних с Россией стран, требуется «больше внимания, чтобы гарантировать, что эти воды освобождены», а государства черноморского региона «были свободны от российского вмешательства».

«Очень важно, чтобы жители Румынии, Болгарии, Украины и Грузии чувствовали себя безопасно в зоне Черного моря – как на воде, так и на суше», - приводит слова Хатчисон ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU