2019-04-03T06:41:31+03:00
Происшествия

Во флоридскую резиденцию Трампа «Мар-а-Лаго» проникла китаянка

При задержании у нее нашли два паспорта КНР, четыре смартфона и флешку с вирусами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Резиденция Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во ФлоридеРезиденция Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во ФлоридеФото: REUTERS
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На территории флоридской резиденции президента США Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» задержали незаконно проникшую туда китаянку, у которой при обыске обнаружили два китайских паспорта, четыре смартфона, ноутбук, жесткий диск и флешку с вредоносной программой, сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел еще в субботу, 30 марта, однако широкую огласку он получил только сейчас. По данным телеканала, гражданка Китая притворилась, что не говорит по-английски, но как-то умудрилась убедить охранников на КПП, что она родственница одного из членов закрытого клуба, и ее провели в зону приемов президентского поместья.

Там гостья из Поднебесной заявила, что прибыла на мероприятие Китайско-американской ассоциации под патронажем ООН, но так как ничего подобного в тот день запланировано не было, ее попросили уйти. А уже после того, как сотрудники охраны вывели ее с территории резиденции, женщина представилась как Юцьзин Чжан и на прекрасном английском языке заявила, что ее «китайский друг по имени Чарльз» просил обсудить «с кем-нибудь из членов семьи Трампа» торговые отношения между КНР и США.

Женщину задержали. Ей предъявили обвинения в даче ложных показаний и незаконном проникновении на территорию с ограниченным доступом. Китаянке может грозить до пяти лет тюрьмы и крупный штраф.

К слову, как писал сайт kp.ru, в позапрошлом году американец прокрался мимо охраны в личный кабинет Трампа в «Мар-а-Лаго» и даже сфотографировался на фоне портрета президента США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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