Трамп допустил использование сразу двух слоганов на выборах 2020 года
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность использования сразу двух слоганов во время избирательной кампании в 2020 году. Соответствующее заявление было сделано в ходе выступления республиканцы в вашингтонском Национальном строительном музее.
Президент указал на то, что его прежний слоган "Сделаем Америку вновь великой" многие называют "величайшим лейтмотивом в политике". Что касается президентской кампании 2020 года, то ранее Трамп уже сообщал о своем намерении использовать новую фразу.
Сайт kp.ru писал, что будет переизбираться на второй срок под слоганом "Сохраним Америку Великой".
В этот раз политик также заявил, будто его администрация уже возвеличила государство, а потому осталось лишь закрепить результат. При этом он добавил, что импонирует обоим слоганам, и предложил зрителям в зале помочь ему с выбором с помощью аплодисментов. На сайте Белого дома сообщается, что итоги голосования оказались недостаточно убедительными.
"Мы определимся. Я чувствую, что мы попробуем использовать оба", - подытожил Трамп.
Овечкин пожал Трампу руку в Белом доме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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