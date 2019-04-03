2019-04-03T07:53:00+03:00
Политика

Трамп допустил использование сразу двух слоганов на выборах 2020 года

Речь о фразах: "Сделаем Америку вновь великой" и "Сохраним Америку великой"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность использования сразу двух слоганов во время избирательной кампании в 2020 году. Соответствующее заявление было сделано в ходе выступления республиканцы в вашингтонском Национальном строительном музее.

Президент указал на то, что его прежний слоган "Сделаем Америку вновь великой" многие называют "величайшим лейтмотивом в политике". Что касается президентской кампании 2020 года, то ранее Трамп уже сообщал о своем намерении использовать новую фразу.

Сайт kp.ru писал, что будет переизбираться на второй срок под слоганом "Сохраним Америку Великой".

В этот раз политик также заявил, будто его администрация уже возвеличила государство, а потому осталось лишь закрепить результат. При этом он добавил, что импонирует обоим слоганам, и предложил зрителям в зале помочь ему с выбором с помощью аплодисментов. На сайте Белого дома сообщается, что итоги голосования оказались недостаточно убедительными.

"Мы определимся. Я чувствую, что мы попробуем использовать оба", - подытожил Трамп.

Овечкин пожал Трампу руку в Белом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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