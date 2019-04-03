2019-04-03T08:39:49+03:00
Политика

Трамп вновь ошибочно заявил, что его отец родился в Германии

Президент США уже по крайней мере три раза дезинформировал общественность подобным образом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Молодой Дональд Трамп (справа) со своим отцом и матерьюМолодой Дональд Трамп (справа) со своим отцом и матерьюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз перепутал место рождения своего отца. Произошло это во вторник, 3 апреля, на встрече политика с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме.

Президент начал с того, что пожаловался на несправедливо маленькую долю ВВП, выделяемую Германией на оборону в рамках обязательств по альянсу, а потом заявил о своем уважительном отношении к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и самой республике.

"Мой отец немец. Он был немцем и родился в замечательнейшем месте в Германии, поэтому я испытываю прекрасные чувства к Германии", - сказал Трамп.

Газета The Washington Post тут же опровергла слова политика и указала на то, что он уже по меньшей мере в третий раз дезинформирует общественность подобным образом. На деле же, Фред Трамп родился в Нью-Йорке в 1905 году, а вот его отец и дед президента США - Фридрих Трамп - действительно родом из германского Кальштадта. Мужчина эмигрировал в Америку в 1885 году.

Ранее сайт kp.ru публиковал биографию Дональда Трампа и писал о том, как он смог заработать свои миллион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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