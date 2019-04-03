На Багамах портовый кран рухнул на круизный лайнер

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-03T12:16:48+03:00

Изменить размер текста: A A

На Багамах портовый кран рухнул на один из самых крупных в мире круизных лайнеров «Оазис Морей». Все произошло во время стоянки судна у причала. Плановый ремонт завершился еще большими повреждениями, ущерб оценивают в сотни тысяч долларов.

Известно, что в момент обрушения на борту находились люди, которые поспешили покинуть судно. Без пострадавших не обошлось: известно, что восемь человек получили травмы.

Теперь специалисты выясняют причину произошедшего. Пока официальна сумма ущерба не озвучивается, но стоимость судна, которая превышает один миллиард долларов, ущерб оценивают как значительный.

«Оазис морей» не в первый раз попадает в сводки происшествий. В январе этого года на корабле вспыхнула эпидемия норовируса. Медики обнаружили заболевание у 300 пассажиров, в итоге было принято решение прервать круиз, сообщает Пятый канал.

Как ранее писал сайт kp.ru, бедствие в море потерпел еще один круизный лайнер. Viking Sky, следовавший из северного норвежского города Тромсе в Ставангер, столкнулся с проблемой у западного побережья страны. Судно уже двигалось по направлению к берегу, когда у него заглохли двигатели. Пассажиров эвакуировали с помощью пяти вертолетов, поскольку из-за сильного шторма вывезти людей по воде шлюпками невозможно.

Портовый кран рухнул на круизный лайнер Оазис морей .

ИСТОЧНИК KP.RU