Норвежский круизный лайнер Viking Sky буксируют к берегу

СЕГОДНЯ 14:05 2019-03-24T14:05:26+03:00

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Паром Viking Sky, который потерял ход в море в районе губернии Мёре-ог-Ромсдал в Норвегии, начали буксировать к берегу.

«Взят курс на [город] Молде», - приводит ТАСС слова представителя спасательных служб Эйнар Кнудсен. Он также добавил, что капитану судна в ближайшее время необходимо решить, будет ли продолжена эвакуация людей, которая в настоящий момент приостановлена.

Из 1,4 тысячи людей, которые находились на борту, всего эвакуировано 463 человека.

Круизный лайнер Viking Sky, как ранее писал kp.ru, следовавший из северного норвежского города Тромсе в Ставангер, терпит бедствие у западного побережья страны. Судно уже двигалось по направлению к берегу, когда у него заглохли двигатели. Пассажиров эвакуировали с помощью пяти вертолетов, поскольку из-за сильного шторма вывезти людей по воде шлюпками невозможно.

До последнего времени сохранялась опасность того, что шторм выбросит дрейфующее судно на скалы. К настоящему моменту экипажу и спасателям удалось запустить три из четырех двигателей парома.

ИСТОЧНИК KP.RU