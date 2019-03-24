2019-03-24T05:27:12+03:00
Происшествия

Появилось видео с борта парома, терпящего бедствие у берегов Норвегии

Пассажиры Viking Sky опубликовали видео в соцсети [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Пассажиры круизного лайнера Viking Sky терпеливо ждут своей очереди эвакуироватьсяПассажиры круизного лайнера Viking Sky терпеливо ждут своей очереди эвакуироватьсяФото: СОЦСЕТИ
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В сети появилось видео с борта круизного лайнера Viking Sky, который потерял ход и сейчас терпит бедствие у берегов Норвегии. Кадры были опубликованы через Тwitter.

Пассажиры Viking Sky опубликовали видео с борта терпящего бедствие лайнера.Вода заливает палубы, на которых люди ждут эвакуации

На кадрах видно, что ледяная вода заливает палубу, на которой пассажиры ждут эвакуации. На другом видео, судя по всему, снятому в кают-компании, люди пытаются усидеть на креслах, но из-за сильной качки мебель катается из стороны в сторону, а с потолка обваливаются панели и светильники.

Как писал ранее сайт kp.ru, круизный лайнер Viking Sky, следовавший из северного норвежского города Тромсе в Ставангер, терпит бедствие у западного побережья страны. Судно уже двигалось по направлению к берегу, когда у него заглохли двигатели.

Сейчас идет спасательная операция. Пассажиров эвакуируют с помощью пяти вертолетов, поскольку из-за сильного шторма вывезти людей по воде шлюпками невозможно. Из 1300 человек, находившихся на борту в момент аварии, удалось вывезти менее 300 человек. В спасательном центре Южной Норвегии заявили, что будут проводить эвакуацию всю ночь.

На борту круизного лайнера Viking Sky.Спасатели уже эвакуировали 115 человек из 1,3 тысячи, находящихся на корабле

ИСТОЧНИК KP.RU

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