2019-04-03T13:05:45+03:00
Политика

В Совфеде пообещали жесткий ответ НАТО по вопросу Керченского пролива

Существует ряд правил, которым будут подчиняться все, кто пересекает российские границы
Елена АКИМОВА
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США не должны вмешиваться в вопросы Керченского пролива, уверены в РФСША не должны вмешиваться в вопросы Керченского пролива, уверены в РФФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Госдуме оценили высказывание постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Она заявила, что США введет в действие новый «пакет мер», если у Украины будут проблемы с прохождением Керченского пролива. Альянс намерен также освободить страны региона от «российского вмешательства».

На это член комитета по обороне Совета Федерации РФ Франц Клинцевич отметил, что все посторонние «корабли будут остановлены, причем жестко – в соответствии с действующим российским законодательством и международным правом»

- Крым наш и это наши границы. Правила Россия устанавливает исходя из вопросов своей национальной безопасности. Никто из ОБСЕ не поплывет вместе с ними, чтобы не попасть под раздачу. Есть правила, которые нужно соблюдать. Наши пограничники и военные дело знают», - напомнил собеседник ИА «НСН».

С данной позицией согласен профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков. Призывы Украины к западным странам подержать ее в организации походов в акватории вблизи российских границ в Черном море являются необдуманными.

- США действует исходя из своих стандартов, так как не признает Крым российским и считает его украинским. Это – постоянная попытка провокации. Граница в Крыму – российская, этот вопрос для нас закрыт, и мы к нему не возвращаемся, - отметил Судаков.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал слова дипломата ребячеством. Мало вероятно, что США пойдет на провокации, так как это будет грозить очень серьезными последствиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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