2019-04-03T11:28:00+03:00
Политика

В Госдуме назвали «ребячеством» попытки США повлиять на присутствие РФ в Черном море

Новый «пакет мер», разработанный Штатами, гарантирует украинским судам безопасный проход через Керченский пролив
Елена АКИМОВА
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В Госдуме назвали ребячеством все заявления США по Керченскому проливуВ Госдуме назвали ребячеством все заявления США по Керченскому проливуФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Госдуме оценили новый «пакет мер», который грозится применить США для улучшения позиций Украины в Керченском проливе. Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон отметила, что в рамках документа будет усилена разведка и увеличена группировка кораблей НАТО в Черном море. Это позволит украинским судам беспрепятственно выходить в море.

Первый зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин назвал слова дипломата ребячеством. Мало вероятно, что США пойдет на провокации, так как это будет грозить очень серьезными последствиями.

- Ни один корабль, ни одно государство блока НАТО, включая США, не решится вступить в открытое противостояние с Российской Федерацией. Сама ситуация странная, так как процедура прохода судов через керченский пролив прописана. Это объект, который на законный основаниях контролируется Российской Федерацией. С таким же успехом США могли бы наделить себя правом обеспечивать проход через Босфор и Дарданеллы, — комментирует ФАН депутат.

Если будет нарушен существующий порядок, то Россия вправе вовсе перекрыть проход через Керченский пролив. Так как это напрямую влияет на национальную безопасность.

- Угрозы, которые в очередной раз прозвучали в адрес нашей страны, смешны. Казалось бы, изначально создавалась серьезная организация, а из ее уст звучит какое-то ребячество и мальчишество», — резюмировал Александр Шерин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не допустит повторения украинских провокаций в районе Керченского пролива. По ее словам, правительство РФ проводит соответствующую дипломатическую работу и уже дало свой ответ на возможные провокации со стороны Киева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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