В Южной Корее 5 апреля будет запущена первая в мире коммерческая сеть 5G

СЕГОДНЯ 13:10 2019-04-03T13:10:07+03:00

В Южной Корее 5 апреля будет введена в эксплуатацию первая в мире коммерческая сеть пятого поколения (5G) Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Южной Корее 5 апреля будет введена в эксплуатацию первая в мире коммерческая сеть пятого поколения (5G). Ранее планировалось, что ее запустят в марте 2019 года.

Как сообщает агентство Reuters, запуск сети стал возможным благодаря началу продаж нового смартфона корейской компании Samsung, который способен работать в стандарте 5G. Месячная задержка ввода сети в эксплуатацию была связан с необходимостью тестирования оборудования, отмечается в материале агентства.

По данным газеты Korea Herald, подготовка мобильных операторов Южной Кореи к запуску 5G завершилась. На этом этапе у авторов проекта также возникли проблемы: крупный мобильный оператор SK Telecom не смог согласовать с правительством республики стоимость обслуживания новой сети.

Мобильная сеть пятого поколения была впервые запущена в Южной Корее в феврале 2018 года во время Олимпийских игр в Пхенчхане. Максимальная скорость передачи данных в таком формате составляет 25 Гб/с.

ИСТОЧНИК KP.RU