У независимого комитета кредиторов банка «Югра» появилась официальная страница в ВК

СЕГОДНЯ 18:56 2019-04-03T18:56:12+03:00

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Независимый комитет кредиторов банка «Югра» заявил о начале своей работы. Одновременно вкладчики банка открыли в социально сети «ВКонтакте» собственную группу — «Комитет кредиторов банка "Югра"».

Глава независимого комитета кредиторов Михаил Долматов призвал вкладчиков и кредиторов банка подписываться на страницу комитета в ВК(https://vk.com/club180368175), чтобы «вернуть деньги и остановить беспредел».

«АСВ напугано созданием реально независимого комитета кредиторов, поэтому приняло спешное решение по проведению собрания с кворумом в 30%», - гласит первое сообщение в группе.

Все это делается для того, чтобы «избрать «свой» комитет и, таким образом, признать нелегитимным работу независимого КК».

«АСВ думает, что объявление о новом собрании кредиторов заставит нас расслабиться на ближайшие две недели. Пусть даже не надеются. Наоборот, работа уже стартовала и будет происходить с максимальной отдачей», - подытожил свое обращение Долматов.

Напомним, 20 марта представители АСВ вновь признали собрания кредиторов несостоявшимся из-за недостатка кворума, и тогда инициативная группа кредиторов банка организовала собственный комитет, в который вошли Олег Шипилов, Николай Николаев и Михаил Долматов. Они заявили, что были не удивлены таким решением АСВ.

"Однако для легитимизации решений собрания необходимо было набрать кворум в 30%, у нас было даже больше положенного. Поэтому мы решили организовать свой орган, который будет контролировать весь процесс реализации имущества "Югры", — заявил Долматов. Независимый комитет кредиторов был зарегистрирован 28 марта, однако уже 30 марта АСВ сообщило о проведении повторно созываемого собрания кредиторов с кворумом в 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU