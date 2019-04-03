2019-04-03T22:03:30+03:00
Общество

"Он находится под наблюдением врачей": супруга телеведущего Андрея Норкина о его исчезновении из студии во время эфира

Ранее стало известно о том, что журналист неожиданно покинул прямой эфир программы и был заменен другим ведущим [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Радио- и телеведущий Андрей НоркинРадио- и телеведущий Андрей НоркинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Супруга знаменитого российского телеведущего Андрея Норкина, Юлия, прокомментировала Радио "Комсомольская правда" внезапное исчезновение журналиста во время прямого эфира программы "Место встречи" на телеканале НТВ. Женщина отметила, что ее мужу стало плохо, и на данный момент он находится под наблюдением врачей.

- Вернется ли Андрей в передачу "Место встречи"? Я бы не забегала так далеко, потому что не самое легкое состояние здоровья у Андрея. Единственное. что я могу сказать, что он находится под наблюдением врачей, - отметила Юлия Норкина.

Юлия Норкина рассказала о состоянии мужа.

Дел в том, что в среду, 3 апреля, ведущий передачи "Место встречи" Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.

Российский журналист подискутировал с гостем передачи Сергеем Лоико о ситуации на Украине. Спустя несколько минут после одного из рекламных блоков в кадре появился новый ведущий Александр Гурнов.

- Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается, - прокомментировал свое внезапное появление Гурнов.

В это время передача транслировалась на YouTube. Обеспокоенные зрители были обеспокоены столь неожиданной заменой.

- Андрей Норкин - лучший ведущий. Без него программа не та. Что случилось? - в шоке заметила одна зрительница.

- Терпения вам, Андрей Владимирович, - подчеркнул другой пользователь.

При этом сам Норкин пока никак не прокомментировал ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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