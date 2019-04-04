В Москве нашли тело пенсионера, пролежавшее в незапертой квартире четыре года

СЕГОДНЯ 01:36 2019-04-04T02:04:25+03:00

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Во вторник, 2 апреля, в одном из жилых домов в столичном поселке Мосрентген обнаружили скелетированные останки пенсионера, «пропавшего» целых четыре года назад.

Как рассказали «Комсомольской правде» в правоохранительных органах, в полицию обратилась 73-летняя жительница одного из домов. Пенсионерка жаловалась на трупный запах из соседней квартиры.

Прибывшие по вызову полицейские убедились, что трупных запах в подъезде действительно есть. Кроме того, выяснилось, что дверь «нехорошей квартиры» не заперта, а при осмотре трех комнат обнаружили в спальне покойника. Тело уже разложилось. Время смерти – примерно три или четыре года назад. Признаков насильственной смерти не нашли.

Предположительно, это хозяин квартиры - мужчина 1962 года. По словам соседей, 56-летний пенсионер страдал онкологическим заболеванием. Останки направлены в морг «Царицыно».

Ранее сайт kp.ru писал, что в начале февраля на чердаке дома на Рязанском проспекте в Москве нашли скелетированный труп неизвестного мужчины, умершего около года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU