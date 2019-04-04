2019-04-04T04:02:13+03:00
Звезды

Агент Дольфа Лундгрена – о приезде актера в Россию: «Все это совершенная неправда»

Ранее сообщалось, что звезда Голливуда собирается в Крым на съемки нового фильма и в Москву на День Победы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский актер шведского происхождения Дольф ЛундгренАмериканский актер шведского происхождения Дольф ЛундгренФото: Рамиль Галиев
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Сообщения о том, что звезда голливудских блокбастеров Дольф Лундгрен собирается этой весной приехать в Россию оказались выдумкой. Информацию о скором визите американской знаменитости опроверг сотрудник представляющей актера компании Zero Gravity Management Крейг Баумгартен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее генеральный продюсер кинокомпании «Грифон фильм» и продюсерского центра «Крымский Мост» Александр Беланов рассказал журналистам, что Лундгрен сыграет гестаповца в посвященной Великой Отечественной войне трилогии «Приговоренные к подвигу», а съемки кинофильма будут проходить в Крыму.

Кроме того, по словам Беланова, актер якобы намерен к 9 мая приехать в Москву на празднование Дня Победы, и даже попросил организовать ему встречу с президентом России.

«Все это совершенная неправда», - заявил агент Дольфа Лундгрена РИА Новости, комментируя эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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