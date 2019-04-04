2019-04-04T10:15:33+03:00
Происшествия

Причиной крушения самолета с совладелицей S7 стала потеря скорости

Пилот пытался исправить внезапно возникшую ситуацию, но высота полета была слишком низкой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Марка разбившегося бизнес-джета - Epic LTМарка разбившегося бизнес-джета - Epic LTФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самолет Epic LT, на борту которого, предположительно, находилась председатель совета директоров S7 Наталья Филева, внезапно потерял скорость непосредственно перед крушением, и пилот просто не успел повлиять на ситуацию. Такую информацию предоставил источник, знакомый с ходом расследования авиакатастрофы.

Согласно его данным, критическая ситуация начала развиваться на четвертом развороте при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах под Франкфуртом-на-Майне. При этом сам полет выполнялся в необычных условиях - на низкой высоте около 200-400 метров и на небольшом расстоянии от торца полосы (обычно эти нормы в два раза выше).

"Внезапно в процессе маневрирования скорость упала ниже допустимых значений в крене, в который самолет неизбежно входит для того, чтобы выполнить разворот", - цитирует "Интерфакс" своего собеседника.

Далее летчик, вероятно, отключил автопилот - об этом свидетельствуют данные авионики - и попытался взять управление самолетом на себя. Однако события развивались столь стремительно и на такой небольшой высоте, что инцидент оказался фатальным. К моменту столкновения с землей вертикальная скорость снижения могла составлять до 15 м/c.

Сайт kp.ru писал о том, что турбовинтовой одномоторный самолет Epic LT потерпел крушение 31 марта. Достоверно известно, что на борту находились трое россиян, однако немецкая сторона пока не подтверждает их имена. Однако речь, почти наверняка, идет о председателе совета директоров авиакомпании S7, ее отце Валерии Карачевом и пилоте Андрее Дикуне. Ведется расследование.

В Германии на частном самолете разбилась совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева.Видео: hs

ИСТОЧНИК KP.RU

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