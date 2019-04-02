Рогозин о погибшей совладелице S7: Наталья Филева была очень талантливым человеком и энтузиастом космоса

СЕГОДНЯ 22:20 2019-04-02T22:24:43+03:00

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал погибшую совладелицу авиакомпании S7 Наталью Филеву очень талантливым человеком и большим энтузиастом космоса.

"Наталья Валерьевна Филева была, безусловно, очень талантливым человеком. Я воспринял ее трагическую гибель очень близко к сердцу. В воскресенье она погибла, а буквально в субботу мы с ней разговаривали... Как в любом деле, все зависит от человека. Если есть такой «мотор», то, соответственно, дело идет вперед. Она была очень сложным партнером, скажу так. Я ее очень сильно любил и уважал, вспоминаю ее очень тепло. Но в общении это был очень сложный переговорщик. Она приходила, требовала от «Роскосмоса» многого и дело двигалось", - сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

Он также отметил, что госкорпорация предложит поддержку руководству S7, чтобы продолжить сотрудничество по проекту "Морской старт".

"Как сейчас дело пойдет — не будем загадывать, все-таки Владислав Филев - тоже большой энтузиаст космоса, это у них семейное. Я надеюсь, что проект будет жить дальше. Видимо, «Роскосмосу» придется не только быть партнером, а, может, просто протянуть руку. И я это сделаю, когда закончатся траурные события и мы встретимся с Владиславом, я предложу ему полное взаимодействие. Мы заинтересованы в том, чтобы в России были частные компании, мы готовы разделить риски", - отметил руководитель госкорпорации.

Напомним, совладелица S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в Германии в воскресенье, 31 марта. Как сообщал сайт kp.ru, на разбившемся самолете муж погибшей, Владислав Филев, учился летать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700859" frameborder="0"></iframe> Рогозин - о погибшей «маме» S7 Наталии Филёвой.Андрей Минаев

ИСТОЧНИК KP.RU