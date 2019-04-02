На разбившемся самолете муж погибшей совладелицы S7 учился летать

Официально причины авиакатастрофы, в которой погибла совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева, до сих пор не названы. Правда, в СМИ уже просочилась некоторая информация: бизнес-джет, принадлежащий S7, упал недалеко от небольшого немецкого городка Эгельсбах после того, как пилот стал заходить на посадку. Расследование ЧП будет затруднено: самолет не был оборудован «черными ящиками». При этом лайнер - современная инновационная разработка.

«Комсомолка» пообщалась с экспертами и представителем американской компании, которая произвела разбившейся бизнес-джет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700612" frameborder="0"></iframe> Погибла «мама» S7.Частный самолет дочерней компании S7 разбился при посадке в Германии. Совладелица компании «S7» и ее отец погибли.

Инновационный борт без документов

Марка разбившегося бизнес-джета - Epic LT. Производит его компания Epic Aircraft, она расположена в американском штате Орегон. Практически сразу после известия о гибели Наталии Филевой на сайте производителя самолетов появились соболезнования - его выразило руководство Epic Aircraft. Также на сайте значится, что компания готова поставить покупателям самолеты Epic E1000, описание которых полностью совпадает с описанием Epic LT- одномоторный, турбовинтовой, развивающий крейсерскую скорость до 600 км/ч, из композитных материалов. В совокупности с невысокой ценой ($3,25 млн.) все это является неплохой альтернативой для гораздо более дорогих, требующих значительных затрат на эксплуатацию частных реактивных лайнеров.

Частный самолет Epic LT. Фото wikipedia

Также появилась информация, что структуры, принадлежащие S7, контролируют Epic Aircraft, а производство альтернативного и инновационного бизнес-джета - чуть ли ни один из важных проектов самой Филевой.

Но финансовый директор компании Генри Бошма опроверг контроль S7 над Epic Aircraft:

- Наталия не занимала никакой позиции в Epic Aircraft. Наши отношения носили личный характер, - рассказал американец «КП».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700807" frameborder="0"></iframe> Российские эксперты прибыли на место крушения самолёта, на котором летела Наталия Филёва.

Бошма отказался подтвердить или опровергнуть тот факт, что на самолете Epic LT не было черных ящиков, которые фиксируют все необходимые для расследования нештатных ситуаций параметры.

Кстати, никаких упоминаний о черных ящиках в технических характеристиках самолетов Epic, размещенных на сайте компании, нет.

Тщательное изучение документов и пресс-релизов Epic Aircraft проливает свет на важную информацию: разработанный еще в 2004 году Epic LT так и не был сертифицирован для полетов в США (то есть не были проведены все требуемые испытания). Компания, производившая его в самом начале, даже обанкротилась. Затем она попала в другие руки, а сам самолет был переименован из Epic LT в Epic E1000. Некоторые источники сообщают, что второе дыхание предприятию обеспечили финансовые гарантии одной из структур S7 (S7 Engineering). Поэтому возможно, финансовый директор Epic Aircraft в некотором смысле был честен, комментирую возможное прямое участие Филевой в создании дешевого турбовинтового бизнес-джета.

Фотография Наталии Филевой в офисе авиакомпании S7.Фото: REUTERS

В июле прошлого года Epic Aircraft победно рапортовала об успешном завершении структурных испытаний Е1000. Этот этап, по оценкам самолетостроителей, является одним из наиболее сложных этапов программы сертификации. Гендиректор компании Даг Кинг прямо признал: «Стадия структурных испытаний заняла больше времени, чем ожидалось. Потому что конструкции из углеводородных волокон должны соответствовать стандартам прочности, предъявляемых к самолетам, корпуса которых сделаны из металла».

А на главной странице сайта употреблено более откровенное определение к самолету: «будет сертифицирован в самом скором времени». То есть Epic LT не имел сертификата вовсе, а E1000 не сертифицирован до сих пор!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700542" frameborder="0"></iframe> Следователи работают на месте авиакатастрофы, в которой погибла Наталия Филева.

Каким образом такой самолет попал в Россию и мог летать в Европу?

Объясняет Алексей Синицкий, главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение»:

- Есть два вида сертификации. Первый - можно оформить документы на самолет как на тип, и тогда каждый выпущенный лайнер будет сертифицироваться на соответствие этой типовой конструкции. То есть документы выдаются, например, в целом для «Боинга-737», а каждый созданный на заводе новый лайнер будет проверяться на соответствие типу. Второй вариант сертификации характерен для малой авиации, он менее бюрократичен. Документы оформляются на конкретный самолет. Для небольших производителей самолетов бизнес-авиации такой вариант более комфортный. При этом если у компании в планах наладить массовое производство, то лучше, конечно же, сертифицировать самолет, как тип. Видимо, такого сертификата у самолета, о котором идет речь, и не было.

Но Epic LT, который принадлежал Филевым, был зарегистрирован в России. Он прошел все необходимые проверки в нашей стране и был допущен до полетов. Эти же сертификаты действительны и для Европы.

- У самолета Epic сертификата типа нет, компания, действительно, его еще не получила, - говорит Владимир Тюрин, председатель правления межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов. - Но у лайнера был сертификат летной годности. Это означает, что самолет допущен к эксплуатации и полетам авиационным ведомством.

Воздушное судно, не имеющее сертификата типа, может выполнять полет при наличии сертификата летной годности. Это обычная мировая практика. Только на такие самолеты распространяется ряд ограничений - ни в одной стране мира такие суда не могут использоваться для коммерческих перевозок, на них нельзя продавать билеты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700460" frameborder="0"></iframe> Наталия Филева погибла в авиакатастрофе.

Куда делись «черные ящики»?

«КП» связалась с авиаэкспертом, знающим ситуацию внутри компании S7:

- По нормам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), владелец частного самолета может отказаться от установки как «черных ящиков», так и автопилота и радиолокационной системы. Вообще, у четы Филёвых Epic LT был резервным самолетом. Он покупался специально для Владислава Филева, владелец S7 Group обучался на нем пилотированию. Основным бортом был реактивный двухмоторный бизнес-джет Gulfstream G550. Почему Наталья Филёва предпочла отправиться в Германию именно на Epic LT, остается загадкой.

Генеральный директор S7 Group Владислав Филев. Фото Антон Новодережкин/ТАСС

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