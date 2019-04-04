В МИД РФ отреагировали на сравнение Сталина с Гитлером и террористами
Гражданам Норвегии было очень стыдно за слова своего соотечественника, генсека НАТО Йенса Столтенберга, который накануне поставил генералиссимуса СССР Иосифа Сталина в один ряд с фюрером Адольфом Гитлером и боевиками террористической группировки "Исламское государство"*.
Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
"В Норвегии, которую Красная армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, вчера многие сгорали от стыда", - цитирует РИА Новости дипломата.
Сайт kp.ru писал о том, что, по мнению Столтенберга, Сталин являлся настоящим "врагом свободы", а потому остановить его простыми словами было нельзя. При этом политик подчеркнул, что сейчас одного только "желания мира" также недостаточно, и тут же призвал увеличить расходы стран-членов альянса на оборону.
* - запрещенная в России террористическая группировка.
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ИСТОЧНИК KP.RU