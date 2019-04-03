2019-04-03T13:09:08+03:00
Политика

Немецкие СМИ заявили, что Трамп превращает НАТО в "альянс подхалимов"

Президент США вынуждает членов блока поддерживать его политику в отношении ряда стран, а также содержать американских военных за свой счет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Германии заявили о превращении НАТО в «альянс подхалимов»В Германии заявили о превращении НАТО в «альянс подхалимов»Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп пытается превратить НАТО в "альянс подхалимов и услужливых помощников", которые беспрекословно соглашаются с его мнением во всем. Такую позицию озвучил автор статьи в немецком издании ZDF Эльмар Тевесен.

Журналист указал на то, что Трамп требует от членов альянса не только увеличения расходов на оборону до 2% ВВП, но и оплаты содержания американских войск на территории союзников. Также обязательным условием сотрудничества с Вашингтоном является поддержание его политики в отношении Ирана, Китая, России и Афганистана.

"Кто подчиняется, тот вознаграждается", - говорится в статье на сайте издания ZDF.

По мнению Тевесена, для американского лидера даже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг является слабаком, поскольку не может оказаться влияние на отдельных "непокорных" членов альянса, в частности, Германию.

Сайт kp.ru писал о том, что сам Трамп любит говорить о своих сомнительных заслугах перед военно-политическим блоком и грозиться выходом из него США в случае отказа от выполнения определенных требований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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