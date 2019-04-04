Пушков назвал "пустыми" угрозы США относительно членства Турции в НАТО
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает пустыми угрозами слова вице-президента США Майкла Пенса о том, что Турцию могут выгнать из НАТО, если она купит российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
По мнению сенатора, американцы просто не смогут реализовать задуманное.
"Пустые угрозы: Анкара от сделки вряд ли откажется, но невероятно, что Турцию исключат за это из альянса", - написал Пушков у себя на странице в Twitter.
По мнению сенатора, американцы просто не смогут реализовать задуманное.
При этом он напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа довольно часто делает заявления, которые на деле не в силах выполнить.
"Это одно из таких заявлений", - подытожил член Совфеда.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Пенс поставил Анкару перед выбором: российские ЗРК или членство в НАТО, "критически важный партнер в самом успешном военном альянсе" или страна, которая принимает "безрассудные решения". При этом взамен нашим С-400 американцы уже давно настойчиво предлагают Анкаре свои комплексы Patriot.
ИСТОЧНИК KP.RU