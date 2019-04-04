2019-04-04T12:06:26+03:00
Политика

Пушков назвал "пустыми" угрозы США относительно членства Турции в НАТО

Вашингтон не сможет выгнать Анкару из альянса просто за покупку российских ЗРК С-400
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский сенатор Алексей ПушковРоссийский сенатор Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает пустыми угрозами слова вице-президента США Майкла Пенса о том, что Турцию могут выгнать из НАТО, если она купит российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

По мнению сенатора, американцы просто не смогут реализовать задуманное.

"Пустые угрозы: Анкара от сделки вряд ли откажется, но невероятно, что Турцию исключат за это из альянса", - написал Пушков у себя на странице в Twitter.

По мнению сенатора, американцы просто не смогут реализовать задуманное.

По мнению сенатора, американцы просто не смогут реализовать задуманное.

При этом он напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа довольно часто делает заявления, которые на деле не в силах выполнить.

"Это одно из таких заявлений", - подытожил член Совфеда.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Пенс поставил Анкару перед выбором: российские ЗРК или членство в НАТО, "критически важный партнер в самом успешном военном альянсе" или страна, которая принимает "безрассудные решения". При этом взамен нашим С-400 американцы уже давно настойчиво предлагают Анкаре свои комплексы Patriot.

ИСТОЧНИК KP.RU

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