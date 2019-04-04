Пушков назвал "пустыми" угрозы США относительно членства Турции в НАТО

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-04T12:06:26+03:00

Вашингтон не сможет выгнать Анкару из альянса просто за покупку российских ЗРК С-400

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает пустыми угрозами слова вице-президента США Майкла Пенса о том, что Турцию могут выгнать из НАТО, если она купит российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

По мнению сенатора, американцы просто не смогут реализовать задуманное.

"Пустые угрозы: Анкара от сделки вряд ли откажется, но невероятно, что Турцию исключат за это из альянса", - написал Пушков у себя на странице в Twitter.

По мнению сенатора, американцы просто не смогут реализовать задуманное.

При этом он напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа довольно часто делает заявления, которые на деле не в силах выполнить.

"Это одно из таких заявлений", - подытожил член Совфеда.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Пенс поставил Анкару перед выбором: российские ЗРК или членство в НАТО, "критически важный партнер в самом успешном военном альянсе" или страна, которая принимает "безрассудные решения". При этом взамен нашим С-400 американцы уже давно настойчиво предлагают Анкаре свои комплексы Patriot.

ИСТОЧНИК KP.RU