2019-04-03T02:25:38+03:00
Политика

США не теряют надежды убедить Турцию отказаться от покупки С-400

По мнению американского генерала, Вашингтон сделал Анкаре «очень хорошее предложение»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф ДанфордПредседатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф ДанфордФото: REUTERS
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Соединенные Штаты не теряют надежды уговорить Турцию купить американские комплексы Patriot вместо российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

«Как вы знаете, это сложная проблема – С-400 и F-35. Мы ясно дали понять, что это несовместимые системы. Но мы все еще работаем над этим и надеемся, что сможем договориться с Турцией. Таким образом, мы не сдаемся», - сказал американский генерал, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с южнокорейским коллегой, главой Комитета начальников штабов Республики Корея Чжон Гён Ду.

Джозеф Данфорд подчеркнул, что в Пентагоне «не разочаровались в попытках справиться с этим».

«Мы сделали, как нам кажется, очень хорошее предложение по Patriot для обеспечения потенциала ПВО Турции», - приводит слова генерала ТАСС.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, с подобным заявлением выступил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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