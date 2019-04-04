2019-04-04T12:33:31+03:00
Общество

Кусто: спасение животных из «китовой тюрьмы» займет годы

Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто прибыл в Россию, чтобы помочь высвободить белух и касаток из заточения в Приморье
Елена АКИМОВА
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За судьбу белух и касаток взялся Жан-Мишель Кусто. ФОТО: Глеб ИЛЬИНСКИЙЗа судьбу белух и касаток взялся Жан-Мишель Кусто. ФОТО: Глеб ИЛЬИНСКИЙ
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Судьбой белух и касаток, которые оказались в «китовой тюрьме» в Приморье заинтересовался известный исследователь океанов Жан-Мишель Кусто. Он прибыл в Россию и уже провел встречу с министром природы РФ Дмитрием Кобылкиным.

После разговора с министром Кусто поделился результатом встречи. Во время брифинга он отметил, что нельзя всех животных, которые находятся в заточении, взять и разом отпустить.

- Мы должны подходить индивидуально к каждому животному, исходя из его готовности к жизни на воле. Возможно, потребуются годы чтобы подготовить их к этому, - цитирует ИА «НСН» слова ученого.

Уже завтра, 5 апреля, Кусто встретится с руководством Приморского края, а на следующий день посетит «китовую тюрьму». В бухте Средняя, неподалеку от Находки, содержатся почти сотня детёнышей косаток и молодых белух.

В крае, где находится печально известная бухта Средняя с «китовой тюрьмой», его ждут уже давно. Среди тех, кто следит за развитием ситуации и держит постоянную связь с командой Кусто - руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

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Белух и касаток переселят в комфортные условия

97 косаток и белух в бухте Средней уже прошли медицинский осмотр, и вскоре им предстоит расселение. Останутся там же, но в более комфортных условиях.

Судьба пойманных в Охотском море животных беспокоит таких знаменитостей как актеры Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо, супермодель Наталья Водянова, документалист и президент Общества «Будущее океана» Жан-Мишель Кусто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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