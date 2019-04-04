Миллионы записей пользователей Facebook снова оказались в открытом доступе

СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-04T12:42:39+03:00

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Личные данные миллионов пользователей социальной сети Facebook снова оказались в открытом доступе на других платформах и в облачных хранилищах. Всего было обнародовано более 540 миллионов личных записей.

Сообщается, что данные пользователей с подробными записями, ссылками на их аккаунты и полными именами были обнаружены на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva. Кроме того данные еще 22 тысячи человек, включая имена, пароли, адреса электронной почты, были доступны в другой базе данных - в приложении At the Pool, которое уже ликвидировано, передает сайт телеканала «Звезда».

Обе базы данных были выставлены на сайте Amazon. Как долго личная информация находились в открытом доступе, неизвестно. Отмечается, что когда эксперты начали изучать этот вопрос, обе базы исчезли с интернет-платформы и стали недоступны, передает «Федеральное агентство новостей».

Добавим, что это не первый скандал в компании, связанный с попаданием личных данных пользователей соцсети в открытый доступ. Так, в марте текущего года Facebook признал, что с 2012 года порядка 600 миллионов аккаунтов не были защищены от стороннего прочтения.

ИСТОЧНИК KP.RU