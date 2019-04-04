2019-04-04T12:56:36+03:00
Общество

В России могут разрешить охоту из лука

Сейчас это оружие можно использовать только в спорте, но депутаты планируют пересмотреть данное правило
Елена АКИМОВА
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В России могут разрешить охоту из лука. ФОТО: администрация Улан-УдэВ России могут разрешить охоту из лука. ФОТО: администрация Улан-Удэ
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В России могут снова разрешить охотиться с луком. Пока данное оружие можно использоваться только в спорте, но депутаты планируют пересмотреть данное правило. В первом чтении соответствующий законопроект уже принят, он разрешает легально использовать лук на охоте. Речь идет о луках с силой дуги более 27 кг. Приобретенный охотничий лук нужно будет регистрировать в Росгвардии в течении двух недель.

Депутаты объясняют, что сейчас у россиян на руках несколько сотен тысяч луков и арбалетов. Ежегодно импорт подобного оружия составляет до 200 тысяч единиц.

У законопроекта есть еще одна цель – привлечь туристов-охотников в нашу страну. В мире более четырех миллионов лучников, это значит, что они могут стать потенциальными туристами. В среднем охота для иностранца обходится несколько тысяч долларов, что в общей массе может привлечь в российскую экономику миллиарды долларов, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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