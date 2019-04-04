2019-04-04T13:01:46+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко согласился не на все условия Зеленского перед дебатами

Эксперт проанализировал согласие лидера Незалежной на предложение соперника подискутировать на киевском стадионе «Олимпийский»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Порошенко согласился не на все условия Зеленского перед дебатамиПорошенко согласился не на все условия Зеленского перед дебатамиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко согласился на дебаты с шоуменом Владимиром Зеленским на стадионе, однако перед вторым туром выборов украинский лидер принял не все условия соперника. Такое мнение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«У Зеленского было три условия: стадион, справка от нарколога и извинение за «марионетку Коломойского». Пока президент согласился на одно условие и частично дал понять, что извиняется за «марионетку», но ничего не сказал про справку», - передает RT слова Бортника.

Эксперт обратил внимание на то, что должны представлять собой дебаты, которые «имеют смысл и эффективны с точки зрения политики только тогда, когда люди находятся в одной вселенной, стоят на одной платформе и хотя бы оперируют одинаковой терминологией». «Когда встречаются профессиональный политик и шоумен, эти дебаты могут превратиться в шоу, в котором один пытается быть серьёзным и использовать свой опыт для того, чтобы выглядеть президентом, а другой просто троллит... юморит, пытаясь использовать дебаты для издевательства над оппонентом», - объяснил он.

По словам Бортника, всё будет зависеть от того, «как будут модерироваться дебаты, сколько они будут идти».

Напомним, Зеленский предложил Порошенко подискутировать на киевском стадионе «Олимпийский» для 70 тысяч зрителей. Позже лидер Незалежной согласился, однако посоветовал сопернику ознакомиться с правилами дебатов, которые должны происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей.

Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Меган Маркл отказалась рожать в «королевской» клинике
Американцы оценили достоинства огуречного рассола и продают его за большие деньги
Европарламент утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС
В Госдуме прокомментировали угрозу польского генерала о ядерном ударе по России
Зеленский заявил, что не близок со "старыми политиками"
Фармкомпания Bayer на протяжении года подвергалась кибератакам
ФНС рассказала о самых распространённых сферах деятельности самозанятых
В Москве у директора милитари-парка нашли склад оружия, числящегося в федерального розыска
Священников "новой" церкви заставляют молиться за победу Порошенко
Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Курилах
В России могут разрешить охоту из лука
Миллионы записей пользователей Facebook снова оказались в открытом доступе
Кусто: спасение животных из «китовой тюрьмы» займет годы
Финляндия закрепила за собой право на вступление в НАТО
Женщины и мужчины назвали главные качества друг друга
Пушков назвал "пустыми" угрозы США относительно членства Турции в НАТО
Человек-паук из «Мстителей» снимался без сценария из-за репутации спойлерщика
Алексей Рогозин отказался комментировать сообщения о своем уходе
Охлобыстин готов спасти Зеленского в экстремальной ситуации
Госдума перенесла дату вступления в силу закона о хостелах
В МИД РФ отреагировали на сравнение Сталина с Гитлером и террористами
В Подмосковье семья отравилась угарным газом: пострадали четверо
В потребительскую корзину могут добавить витамины и минералы