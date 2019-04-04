Порошенко согласился не на все условия Зеленского перед дебатами

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-04T13:01:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Петр Порошенко согласился на дебаты с шоуменом Владимиром Зеленским на стадионе, однако перед вторым туром выборов украинский лидер принял не все условия соперника. Такое мнение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«У Зеленского было три условия: стадион, справка от нарколога и извинение за «марионетку Коломойского». Пока президент согласился на одно условие и частично дал понять, что извиняется за «марионетку», но ничего не сказал про справку», - передает RT слова Бортника.

Эксперт обратил внимание на то, что должны представлять собой дебаты, которые «имеют смысл и эффективны с точки зрения политики только тогда, когда люди находятся в одной вселенной, стоят на одной платформе и хотя бы оперируют одинаковой терминологией». «Когда встречаются профессиональный политик и шоумен, эти дебаты могут превратиться в шоу, в котором один пытается быть серьёзным и использовать свой опыт для того, чтобы выглядеть президентом, а другой просто троллит... юморит, пытаясь использовать дебаты для издевательства над оппонентом», - объяснил он.

По словам Бортника, всё будет зависеть от того, «как будут модерироваться дебаты, сколько они будут идти».

Напомним, Зеленский предложил Порошенко подискутировать на киевском стадионе «Олимпийский» для 70 тысяч зрителей. Позже лидер Незалежной согласился, однако посоветовал сопернику ознакомиться с правилами дебатов, которые должны происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU