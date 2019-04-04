2019-04-04T06:22:19+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко согласился с условиями Зеленского: «Стадион, так стадион»

При этом лидер Незалежной посоветовал сопернику ознакомиться с правилами дебатов, прописанными в законе о выборах президента Украины
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на УкраинеЗеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на УкраинеФото: REUTERS
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Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с претендующим на его место шоуменом Владимиром Зеленским на стадионе.

О чем и возвестил соперника, написав в своем микроблоге в Twitter: «Стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович».

«Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей», - указал Порошенко.

Напомним, Зеленский согласился подискутировать с Порошенко при условии, что дебаты пройдут на киевском стадионе «Олимпийский», способном принять около 70 тысяч зрителей. Времени на раздумья главе государства комик дал сутки – 24 часа.

Президент в срок уложился. Но прежде чем принять вызов, решил посоветоваться с согражданами и устроил опрос населения.

Кстати, сайт kp.ru писал, что во втором туре президентских выборов за Зеленского готовы проголосовать почти 50% граждан, а за Порошенко – менее 20%. Второй тур пройдет 21 апреля.

Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU

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