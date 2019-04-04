Порошенко согласился с условиями Зеленского: «Стадион, так стадион»
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с претендующим на его место шоуменом Владимиром Зеленским на стадионе.
О чем и возвестил соперника, написав в своем микроблоге в Twitter: «Стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович».
«Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей», - указал Порошенко.
Напомним, Зеленский согласился подискутировать с Порошенко при условии, что дебаты пройдут на киевском стадионе «Олимпийский», способном принять около 70 тысяч зрителей. Времени на раздумья главе государства комик дал сутки – 24 часа.
Президент в срок уложился. Но прежде чем принять вызов, решил посоветоваться с согражданами и устроил опрос населения.
Кстати, сайт kp.ru писал, что во втором туре президентских выборов за Зеленского готовы проголосовать почти 50% граждан, а за Порошенко – менее 20%. Второй тур пройдет 21 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU