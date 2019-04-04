2019-04-04T13:37:37+03:00
Общество

Американцы оценили достоинства огуречного рассола и продают его за большие деньги

В США огуречный рассол пользуется огромной популярностью у сторонников здорового образа жизни
Марина ВЕНЦОВА
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За стакан "соленого элексира" американцы готовы отдавать порядка 3-15 долларовЗа стакан "соленого элексира" американцы готовы отдавать порядка 3-15 долларовФото: Олег УКЛАДОВ
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В Нью-Йорке огуречный рассол стал главным напитком поклонников фитнеса. За стакан "соленого элексира" американцы готовы отдавать порядка 3-15 долларов. По цене рассол может в 15 раз превышать стоимость молока, а его польза, как утверждают граждане США, для здоровья после физических упражнений крайне велика.

Популярность на рассол в Соединенных Штатах появилась не так давно, но уже сейчас встречаются специальные магазины, в которых можно купить этот напиток отдельно от маринованных в нем овощей, пишет газета The New York Times.

Любителями рассола являются не только люди, которые занимаются фитнесом, но также и профессиональные боксеры, бойцы MMA и бегуны на длинные дистанции. Они пьют его после активных интервальных тренировок и убеждены, что это поможет им при судорогах.

Спортивные врачи в США убеждены, что напиток отлично справляется с восполнением жидкости, потерянной в ходе тяжелых нагрузок. Он богат натрием и калием, что важно для тех, кто занимается спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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