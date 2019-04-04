Шахназаров о Данелии: «Всегда считал одним из главных своих учителей»

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-04T16:07:38+03:00

В эфире Радио «Комсомольская правда» именитый кинорежиссер рассказал о своих отношениях с умершим коллегой

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Кинорежиссёр, сценарист Карен Шахназаров рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» о своих воспоминаниях о коллеге Георгии Данелия, умершим 4 марта.

Шахназаров назвал Данелия своим учителем, который оказал на него огромное влияние. «Меня с ним связывали очень теплые, дружеские отношения. Я его всегда считал одним из главных своих учителей» – сказал он, выделив самобытность знаменитого кинорежиссёра оригинальность его художественных образов.

«Это по-настоящему выдающийся человек. Сейчас очень много… понятно, люди уходят. Мы применяем часто слова «великий, выдающийся», когда они, может быть, все-таки не вполне соответствуют. А вот здесь это соответствует» - отметил Шахназаров.

Он отметил вклад Данелия в русское искусство и его картины, «которые являются неотъемлемой частью нашей национальной культуры и мировой культуры». «Это очень большая потеря для культуры», - заключил режиссер.

Кинорежиссер Георгий Данелия умер сегодня, 4 апреля, в больнице в возрасте 88 лет. Большую популярность Народному артисту СССР принесли фильмы «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!».

ИСТОЧНИК KP.RU