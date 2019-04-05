2019-04-05T04:11:01+03:00
Происшествия

Поезд на полном ходу врезался в машину скорой помощи в Польше

Погибли врач и фельдшер, водитель находится в искусственной коме [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Машина скорой помощи после столкновения с поездом превратилась в груду металлаМашина скорой помощи после столкновения с поездом превратилась в груду металла
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Скорый пассажирский поезд, следовавший из Катовицы в Гдыню на полном ходу врезался в автомобиль скорой помощи. ЧП произошло 3 апреля около 16:00 на железнодорожном переезде в Пущикове.

Момент аварии был зафиксирован камерами видеонаблюдения. На них видно, что водитель пытается проскочить переезд когда шлагбаумы уже опустились. В результате он оказывается на путях и начинает разворачивать машину параллельно рельсам, чтобы встать сбоку от дороги, но не успевает и поезд врезается в машину.

В Польше реанемобиль попал под поезд.

По данным телеканала TVN24, медики спешили в больницу Пущикова за тяжелобольным пациентом, которого срочно требовалось госпитализировать в Познань. В машине, помимо водителя, находились врач и фельдшер. Они оба погибли от удара. Чтобы достать их тела, покореженный автомобиль спасателям пришлось разрезать.

Водитель чудом выжил. Его прооперировали и ввели в искусственную кому. Теперь полиция ждет, когда пациент придет в себя, чтобы допросить его. Следователей интересует, почему он попытался проскочить переезд перед приближающимся составом, почему не выпустил из машины медиков и почему не стал прорываться через шлагбаум, в то время, как ему и его пассажирам угрожала смертельная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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