Порошенко призвал Зеленского "быть мужиком" и не искать причин для отказа от дебатов
Президент Украины Петр Порошенко призвал своего оппонента, другого кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского быть мужиком и не искать причин для отказа от участия в дебатах. И это при том, что 3 апреля сам шоумен предложил политику встретиться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
"Не ищите причин для отказа и не ставьте условий. Никем не прикрывайтесь — это некрасиво. Будьте мужиком, приходите на дебаты. Стадион так стадион. Я жду", — сказал Порошенко в своем видеообращении, опубликованном у него на странице в Facebook.
Украинский лидер добавил, что ранее уже не раз принимал подобные вызовы как от политических оппонентов, так и от "сильных врагов", при это прямо "смотрел им в глаза и не отводил взгляд".
"Таким должен быть верховный главнокомандующий", - подытожил президент.
Сайт kp.ru писал о том, что подготовка дебатов двух главных кандидатов на высший руководящий пост на Украине уже началась. Ведущим станет журналист Павел Казарин, а представителями - спикер штаба Порошенко Олег Медведев и Кирилл Тимошенко от Зеленского.
Как украинцы относятся к итогам первого тура выборов президента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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