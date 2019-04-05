Порошенко призвал Зеленского "быть мужиком" и не искать причин для отказа от дебатов

СЕГОДНЯ 07:16 2019-04-05T07:16:24+03:00

По мнению президента Украины, именно так, бесстрашно смотря в глаза врагов, и должен вести себя верховный главнокомандующий

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Президент Украины Петр Порошенко призвал своего оппонента, другого кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского быть мужиком и не искать причин для отказа от участия в дебатах. И это при том, что 3 апреля сам шоумен предложил политику встретиться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

"Не ищите причин для отказа и не ставьте условий. Никем не прикрывайтесь — это некрасиво. Будьте мужиком, приходите на дебаты. Стадион так стадион. Я жду", — сказал Порошенко в своем видеообращении, опубликованном у него на странице в Facebook.

Украинский лидер добавил, что ранее уже не раз принимал подобные вызовы как от политических оппонентов, так и от "сильных врагов", при это прямо "смотрел им в глаза и не отводил взгляд".

"Таким должен быть верховный главнокомандующий", - подытожил президент.

Сайт kp.ru писал о том, что подготовка дебатов двух главных кандидатов на высший руководящий пост на Украине уже началась. Ведущим станет журналист Павел Казарин, а представителями - спикер штаба Порошенко Олег Медведев и Кирилл Тимошенко от Зеленского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700572" frameborder="0"></iframe> Как украинцы относятся к итогам первого тура выборов президента.

ИСТОЧНИК KP.RU