Все о шоу года: Зеленский vs Порошенко

Кто первый бросил перчатку

Вообще-то первым о дебатах заговорил Петр Порошенко, вальяжно сделав замечание: «Во втором туре ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты». Дескать, уж в этом-то формате ему, опытному оратору, равных не будет. И своими базовыми знаниями в управлении государством он прожует и выплюнет молодого и неискушенного в политической болтологии выскочку Зеленского.

Делов-то. Ведь по закону дебаты проходят в свете софитов в уютной студии национального телевещателя (за счет госбюджета). Ведущий задает вопросы, а ты знай себе дави оппонента мудростью прожитых лет. Но не тут-то было. Опытный шоумен вызов принял и пошел в контратаку, опубликовав видеоролик с ответом:

«Мечтаете, что я убегу, отморожусь, спрячусь? Нет. Я - это не вы в 2014 году, - напомнил Зеленский нежелание Петра Алексеевича дебатировать с Тимошенко и поставил три условия. - Жду вас на стадионе «Олимпийский»... ...Каждый из кандидатов должен обязательно пройти медицинское обследование и доказать народу, что не является ни алкоголиком, ни наркоманом... ...Вы должны публично сказать, что дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским...»

zelenskiy_official Владимир Зеленский: Я иду на дебаты

Штаб Порошенко отправлен в нокаут. Несколько часов, закрывшись в обороне в углу ринга, устами ничего не решающих нардепов и «порохоботов» в соцсетях украинцам объясняют, почему действующий президент ни при каких обстоятельствах не может участвовать в этом «цирке». В спешно созданном канале Петр Алексеевич даже провел опрос среди подписчиков - поступать по закону или нарушить его: 80 процентов оказались за закон, то есть, против стадиона. Но несмотря на это, в пять утра (политтехнологи трудились всю ночь) на страницах Порошенко публикуется видеоответ:

«...Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но, - пауза по Станиславскому, улыбка, взмах рукой, мол, несись оно все конем, - стадион, так стадион! Я жду Вас, Владимир Александрович...»

Гонг. И здесь, пожалуй, счет 1:1, хотя чувствуется, что для Петра Алексеевича формат видеообщения некомфортный.

Стадион "Олимпийский" в столице Украины.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Секунданты» Медведев и Тимошенко

Национальный телевещатель уже заявил, что в принципе никаких технических преград для проведения встречи на стадионе. Но дебатами ее по закону назвать нельзя.

В ЦИКе же и вовсе заявили о незаконности подобных баталий, предложив назвать это не дебатами, а предвыборной агитацией. И оплатить все расходы (в том числе и на трансляцию) из своего кармана. Думается, что оба кандидата могут себе это позволить.

Между тем, подготовка к шоу века уже началась, ведущим назначен журналист Павел Казарин, штабы назвали своих «секундантах». Порошенко будет представлять спикер его штаба Олег Медведев, а Зеленского - Кирилл Тимошенко. Первый уже успел провести серию контрударов:

«В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра (в пятницу - авт.) в 9:00 утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский» для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков».

И это хорошая попытка по перехвату инициативы на подготовительном этапе. Но Зеленский вполне может использовать тактику допинг-инспекторов, повторно отправившись сдавать анализы в день дебатов. И в случае неявки Порошенко, ему будет засчитано техническое поражение.

Гонг. 2:2.

Поле боя и зрители

Крупнейший стадион страны, 70 тысяч живых зрителей, сцена-ринг посреди поля, большие экраны... Конечно, это стихия Зеленского. Это не наскучившие всем клонированные ток-шоу на ТВ. Это амфитеатр, в котором живые зрители наблюдают за боем гладиаторов. И по окончании битвы голосуют пальцем вниз. Или вверх. У Порошенко тоже есть опыт выступления перед огромными аудиториями, но, как правило, перед статистами, которых свозили на митинги за деньги. Или таскали колонной автобусов по стране, как во время «томос-тура».

Конечно и на «Олимпийский» загонят тот же самый контингент, плюс новые «титушки», которых уже окрестили «петушками» (с ударением на «у»). Со стороны Зеленского же будут настоящие фанаты, которые пришли не отбывать номер, а болеть за своего бойца. И это дополнительное преимущество. Волны по трибунам, свист во время речи Порошенко или одобрительные аплодисменты на удачные хуки Зеленского. Конечно, это не выведет из равновесия такого опытного борца, как Петр Алексеевич, но создаст вполне определенный фон во время телетрансляции. И это сильный удар по штабу действующего главы государства.

Гонг. 3:2 в пользу Зеленского.

Битва

Какую тактику выберут оппоненты сейчас можно только гадать, но очевидно, что штабы сейчас работают без перерыва на обед. С одной стороны, необходимы заготовки ярких и, как правило, популистских тезисов, которые понравятся электорату. С другой, нужно чем-то поддеть соперника, раскачать его из стороны в сторону, чтобы решающим апперкотом повалить на помост.

Петр Порошенко уже слегка раскрыл карты. В своем видеообращении он сказал: «Быть президентом и главнокомандующим – это не игра и не желание понравиться. Это значит нести ответственность за людей, за страну внутри и на международной арене. И дебаты делаются не ради зрелища на стадионе. Это серьезная дискуссия о стратегии развития страны, о ценностях, об историческом векторе, о приоритетах...»

Но стадион - это как раз ради зрелища, хайпа, куража, эмоций! Действующий президент наверняка в очередной раз похвастает томосом, безвизом, сильной армией, разрывом с Российской империей... И попытается показать Зеленского не профессионалом, который ничего не смыслит ни в политике, ни в экономике, ни в военном деле. Но именно поэтому за него и проголосовала треть страны. Наелись уже профессионалов. Да и томос какой-то никем не признанный, и безвиз довел не до венской оперы, а до польских туалетов, и Дебальцево с Иловайском все еще помнят...

В штабе Зеленского готовят неудобные вопросы для Порошенко. Намекают и на наличие некоего компромата, который может быть обнародован в прямом эфире. В любом случае, лидер президентской гонки лучше понимает, что за публика придет на стадион и как с ней общаться. А работать он будет именно с ней, а не с оппонентом. Над эффектными заходами и шуточками, думаю, сейчас наверняка трудится весь творческий коллектив «95-го Квартала». А на случай ударов ниже пояса у Зеленского есть опыт КВН, благодаря которому он способен на молниеносную реакцию и экспромт. Это видно даже из его разговоров пятилетней давности с пранкерами. И в раунде между демагогом и весельчаком победитель очевиден.

Гонг. 4:2.

ОТ АВТОРА

На самом деле, Порошенко попал в цугцванг. Не принять вызов - показать слабость и проиграть. Согласиться - все равно проиграть. Потому что, во-первых, это президент с самым большим антирейтингом за всю историю Украины. Во-вторых, он выйдет играть на поле противника, которое ошибочно считает своим. Но за две оставшиеся недели это понимание, не без помощи политтехнологов и цифр соцопросов, обязательно придет. И тогда у Петра Алексеевича может остаться только один вариант - провокация.

Она может произойти накануне или прямо в день дебатов - от очередного ЧП в Черном море, до обострения в Донбассе. От теракта в Киеве, до громкого убийства. И все свое выступление президент построит на консолидации нации вокруг новой беды. Зеленский к этому будет не готов. Более того, припасенные шуточки и едкие заходы в случае трагедии будут совсем неуместны. Он «поплывет», и вот тут Порошенко своего не упустит.

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