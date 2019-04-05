В сейме Латвии назвали унизительной "ночную" отставку мэра Риги

СЕГОДНЯ 08:58 2019-04-05T08:58:41+03:00

Распоряжение об отстранении Нила Ушакова от должности было опубликовано, когда все жители страны уже спали

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Депутат сейма Латвии от партии "Согласие" Регина Лочмеле-Лунева назвала унизительным тот факт, что власти страны решили опубликовать распоряжение об увольнении мэра Риги Нила Ушакова именно ночью.

Сайт kp.ru писал о том, что новость появилась около полуночи в пятницу, 5 апреля. Министр по делам регионального развития Юрис Пуце распространил сообщение об отстранении политика от должности и обвинил его в неисполнении обязанностей, нецелевом использовании бюджетных средств, а также нарушении закона о бухгалтерском учете.

"Вот так, НОЧЬЮ, в демократической стране, трусливые министры объявляют о том, что своим единоличным решением они отправляют в отставку мэра столицы. Мэра, получившего на выборах такое количество голосов, которое даже не снилось НИКОМУ из этих лилипутов". - написала депутат у себя на странице в Facebook.

При этом она подчеркнула, что целью властей является не просто попытка "унизить Ушакова", а "унизить всех, кто за него голосовал".

Сам лидер партии "Согласие", возглавлявший Ригу на протяжении целых 10 лет, планирует уже в пятницу провести пресс-конференцию, на которой он сообщит о своих дальнейших действиях. У политика есть 30 дней, чтобы оспорить решение в административном суде, пока же он остается рядовым депутатом. Обязанности мэра, вероятнее всего, возложат на его заместителя Олега Бурова.

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ИСТОЧНИК KP.RU