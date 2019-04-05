2019-04-05T06:18:12+03:00
В мире

Мэр Риги может оспорить решение о своей отставке в суде

У бывшего градоначальника есть 30 дней на подготовку и подачу заявления
Юлия ДИВЕЕВА
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Нил УшаковНил УшаковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Нил Ушаков сможет оспорить решение о своей отставке с поста мэра риги, которое принял министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце. Об этом говорится в самом распоряжении, которое было опубликовано в официальном издании "Latvijas V stnesis".

"У Ушакова есть 30 дней, чтобы оспорить решение в административном суде", - говорится в тексте документа.

Причем, если суд признает увольнение Ушакова незаконным, он не только останется главой рижской горадминистрации, но и получит компенсацию за вынужденный пропуск работы. Пока же политик остается рядовым депутатом думы столицы. Обязанности мэра могут временно возложить на его заместителя Олега Бурова.

Сам Ушаков планирует провести 5 апреля пресс-конференцию, на которой сообщит о своих дальнейших действиях в сложившейся ситуации. Отметим, что почти месяц назад мэр писал на своей странице в Facebook, что готов оставить свой пост ради работы партии "Согласие", членом которой он является.

Ранее сайт kp.ru писал, что Нила Ушакова сняли с поста, который он занимает вот уже 10 лет. Его обвинили в неисполнении обязанностей, нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении закона о бухгалтерском учете.

Отметим, что в феврале этого года Ушакова уже пытались снять с поста мэра, но тогда дума столицы Латвии приняла решение в его пользу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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