2019-04-05T09:44:58+03:00
Экономика

Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в ряде банкоматов

Меры принимались в рамках обновления программного обеспечения - проблема решена
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В банках перебои объяснили обновлением софтаВ банках перебои объяснили обновлением софтаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сбербанк и Московский кредитный банк временно ограничивали прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в части банкоматов. Данную информацию подтвердили в колл-центрах и пресс-службах финансовых учреждений.

Клиенты обнаружили проблему еще в воскресенье, тогда служащие банков признались, что купюры номиналом в 5 тысяч рублей действительно не принимаются. В МКБ пояснили, что временно отключали 40 банкоматов для тестирования обновленного программного обеспечения. Остальные 3,5 тысячи устройств работали исправно.

В колл-центре Сбербанка также сослались на "плановое обновление программного обеспечения", подчеркнув, что масштабных отключений от сети не было.

Между тем, согласно данным источника "Ведомостей", всего пару месяцев назад был зафиксирован вброс фальшивых купюр в банкоматы. Имитации пятитысячных банкнот обнаружили при пересчете денег, но, по словам представителей Центробанка, речь идет о единичных случаях.

Сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года отдельные банки также приостанавливали прием купюр номиналом в 5 тысяч рублей из-за массового вброса фальшивок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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