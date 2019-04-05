2019-04-05T10:45:04+03:00
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Сервисы "Яндекс.Такси", "Везет" и "Ситимобил" помогут водителям не перерабатывать

Система обмена данными позволит ограничивать доступ к получению заказов для тех таксистов, которые слишком долго находятся в смене
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Технология проходит тестирование на территории Московского региона и ЯрославляТехнология проходит тестирование на территории Московского региона и ЯрославляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российские компании “Везет”, “Ситимобил” и “Яндекс.Такси” объединились с целью повышения безопасности перевозок и снижения рисков, связанных с усталостью водителей на дорогах.

В настоящий момент проходит тестирование системы обмена данными о совокупном времени работы таксистов. Она позволит ограничивать доступ водителей к получению заказов, в случае если те суммарно слишком долго работают на линии. Причем слежение ведется сразу по трем сервисам и не зависит от времени суток.

Под нововведение подпадут как индивидуальные предприниматели и самозанятые водители, так и сотрудники партнерских таксопарков. Доступ начнут ограничивать сразу после проведения всех этапов тестирования и финальной настройки. Отвечающий за мониторинг технический протокол уже разработан, и “Яндекс.Такси” начал использовать технологию совместно с “Ситимобил” на территории Москвы, Московской области и Ярославля. Компания “Везет” пока находится на стадии интеграции.

"Организация обмена данными по такому большому количеству водителей в реальном времени – сложное технологическое решение, требующее нескольких месяцев разработок, создания специального формата обмена данными и облачной инфраструктуры для их хранения", - говорится в совместном заявлении компаний, которое оказалось в распоряжении "КП".

Руководство сервисов предлагает федеральным и региональным онлайн-платформам онлайн такси также задуматься о присоединении к обсуждению инициативы и обмену данными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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