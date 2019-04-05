В Южной Корее объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров

СЕГОДНЯ 11:08 2019-04-05T11:08:42+03:00

Жертвами стихийного бедствия уже стали не менее двух человек

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Правительство Южной Кореи ввело режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров в провинции Кангвондо. Согласно данным министерства внутренних дел и безопасности страны, огонь охватил территорию уже пяти городов.

Причиной возникновения возгорания считается ЧП на одном из трансформаторов. Пожар вспыхнул вечером в четверг, 4 апреля, и начал стремительно распространятся из-за сильного ветра. На данный момент скорость движения пламени составляет порядка 5 км/ч.

Масштаб ущерба пока неизвестен, он продолжает увеличиваться с каждым часов. К настоящему моменту жертвами стихийного бедствия стали не менее двух человек, еще 11 пострадали. Одного погибшего полицейские обнаружили на дороге, второй оказалась женщина 70 лет.

Пожар продолжает уничтожать жилые дома, другие строения и автомобили. Жители пострадавших районов эвакуированы из зоны ЧС. Многих из них разместили в пунктах временного содержания. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал властям использовать все доступные меры для борьбы с огнем, передает "Ренхап".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в марте в азиатской республике загорелась приморская плавбаза "Залив Ольги". Инцидент произошел в порту Пусан, где судно ремонтировали.

ИСТОЧНИК KP.RU