Глава столичного управления ГИБДД подал в отставку

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-05T11:55:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава столичного управления Госавтоинспекции Виктор Коваленко действительно подал в отставку. Информацию официально подтвердили в Главном управлении министерства внутренних дел России по Москве.

"Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве подтверждает, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции В.В. Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Теперь указ об освобождении Коваленко от должности должен подписать президент России Владимир Путин.

Сайт kp.ru писал о том, что первые сообщение об отставке главы управления столичной ГИБДД появились еще в начале недели. Тогда сообщалось, что в настоящий момент Коваленко находится в отпуске, и его решение об уходе с поста никак не связано с аварией на Можайском шоссе, в которой погибли женщина с ребенком. Именно после этого ДТП были наказаны отдельные сотрудники и руководители столичного управления Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU