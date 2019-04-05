2019-04-05T11:55:01+03:00
Политика

Глава столичного управления ГИБДД подал в отставку

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Виктор Коваленко подал рапорт об уходе по собственному желаниюВиктор Коваленко подал рапорт об уходе по собственному желаниюФото: Архив "КП"
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Глава столичного управления Госавтоинспекции Виктор Коваленко действительно подал в отставку. Информацию официально подтвердили в Главном управлении министерства внутренних дел России по Москве.

"Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве подтверждает, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции В.В. Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Теперь указ об освобождении Коваленко от должности должен подписать президент России Владимир Путин.

Сайт kp.ru писал о том, что первые сообщение об отставке главы управления столичной ГИБДД появились еще в начале недели. Тогда сообщалось, что в настоящий момент Коваленко находится в отпуске, и его решение об уходе с поста никак не связано с аварией на Можайском шоссе, в которой погибли женщина с ребенком. Именно после этого ДТП были наказаны отдельные сотрудники и руководители столичного управления Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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