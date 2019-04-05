Украинец пытался попасть в Польшу «задом наперед»

СЕГОДНЯ 15:21 2019-04-05T15:21:55+03:00

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В пятницу, 5 апреля, стало известно о задержании польскими пограничниками 31-летнего украинца, который незаконно пересек границу.

Как выяснилось, мужчину заметили и остановили для проверки, когда он уже шел к ближайшему польскому населенному пункту. В результате оказалось, что гражданин незалежной действительно незаконно проник на территорию соседнего государства, более того, желая запутать пограничников, он пересек границу «задом наперед».

«Следы на границе, оставленные мужчиной, шедшим задом наперед, должны были свидетельствовать о якобы переходе границы из Польши в Украину, а не как было на самом деле - из Украины в Польшу», - сказал официальный представитель польской погранслужбы Петр Закеляж в эфире Польского радио.

Стоит отметить, что нарушителя уже вернули на родину, при этом ближайшие три года он не сможет посещать страны ЕС.

Кстати, это уже не первый нелепый случай на границе. К примеру, как писал сайт kp.ru, не так давно житель Белоруссии пересек границу Литвы ради большого гриба.

ИСТОЧНИК KP.RU